Polizia e industriali alleati contro i crimini informatici

La collaborazione tra Polizia di Stato e Confindustria Lecco e Sondrio si rafforza con un nuovo protocollo per prevenire e contrastare i crimini informatici. L’accordo mira a tutelare le imprese e i cittadini attraverso azioni condivise e strategie di sicurezza digitale, rafforzando la tutela contro le minacce informatiche.

La Polizia di Stato e Confindustria Lecco e Sondrio hanno stipulato un protocollo di collaborazione finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici. L’accordo - siglato alla questura di Sondrio - si colloca nel solco delle iniziative, promosse dal ministero dell’interno, tese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

