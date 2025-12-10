Politico il sondaggio | ecco chi è la persona più potente d' Europa
Un nuovo sondaggio di Politico rivela chi sarà la figura più potente in Europa nel 2026. Secondo la classifica, il leader più influente è Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. L'articolo analizza i criteri e le implicazioni di questa scelta, offrendo uno sguardo sulle dinamiche di potere che plasmeranno il continente nei prossimi anni.
La persona più potente del 2026 in Europa? Si tratta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, stando alla classifica annuale stilata da Politico.eu. Il capo della Casa Bianca è stato definito "l'onda d'urto transatlantica" e succede al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, eletta come persona più influente del 2025 mentre quest'anno è al nono posto. "Quest'anno nessuno ha esercitato più influenza sull'Europa o in Europa del presidente degli Stati Uniti - questa la spiegazione fornita dalla testata per giustificare il primo posto -. Questa conclusione ci ha costretti a infrangere una delle nostre stesse regole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
