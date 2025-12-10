Politiche giovanili a palazzo Tursi per cambiare il modo di progettare le città

Si conclude oggi a palazzo Tursi una due giorni dedicata alle politiche giovanili e alla progettazione urbana. L'evento, ospitato nel salone di rappresentanza, ha visto coinvolti esperti e rappresentanti istituzionali nel laboratorio sulla valutazione di impatto generazionale dei Documenti unici di programmazione comunali.

