Politiche giovanili a palazzo Tursi per cambiare il modo di progettare le città
Si conclude oggi a palazzo Tursi una due giorni dedicata alle politiche giovanili e alla progettazione urbana. L'evento, ospitato nel salone di rappresentanza, ha visto coinvolti esperti e rappresentanti istituzionali nel laboratorio sulla valutazione di impatto generazionale dei Documenti unici di programmazione comunali.
Si chiude oggi la due giorni ospitata nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi e dedicata al laboratorio sulla Valutazione di impatto generazionale dei Documenti unici di programmazione comunali. Il percorso è organizzato da Anci, con la collaborazione scientifica della Fondazione per la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
È uscito il report di valutazione degli Stakeholder Evaluation sulle politiche giovanili! Il report di ricerca esplora le politiche giovanili in sette autorità locali partner tra Europa e Georgia. Lo studio analizza in dettaglio la governance, la partecipazione giovanile, l - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Mondiale del #Volontariato. L’assessora alle Politiche Giovanili Carlotta Salerno ha presentato i dati sul settore: a #Torino aumenta il coinvolgimento degli over 65 e dei giovani. Leggi l'articolo completo su: torinoclick.it/societa/oggi-e… Vai su X
Via il presepe da Palazzo Tursi, scontro a Genova sulla scelta della giunta Salis - Beghin: “Valorizzeremo quelli artistici, no a strumentalizzazioni” ... Segnala ilsecoloxix.it
“Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia ... ilfattoquotidiano.it
Caso Francesca Albanese: Firenze farà un evento, ma niente cittadinanza onoraria lanazione.it
Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere ildifforme.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
“Ci spezza il cuore”: la famiglia annuncia la morte di Sophie Kinsella thesocialpost.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it