Politiche giovanili a palazzo Tursi per cambiare il modo di progettare le città

Si conclude oggi a palazzo Tursi una due giorni dedicata alle politiche giovanili e alla progettazione urbana. L'evento, ospitato nel salone di rappresentanza, ha visto coinvolti esperti e rappresentanti istituzionali nel laboratorio sulla valutazione di impatto generazionale dei Documenti unici di programmazione comunali.

Si chiude oggi la due giorni ospitata nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi e dedicata al laboratorio sulla Valutazione di impatto generazionale dei Documenti unici di programmazione comunali. Il percorso è organizzato da Anci, con la collaborazione scientifica della Fondazione per la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

È uscito il report di valutazione degli Stakeholder Evaluation sulle politiche giovanili! Il report di ricerca esplora le politiche giovanili in sette autorità locali partner tra Europa e Georgia. Lo studio analizza in dettaglio la governance, la partecipazione giovanile, l - facebook.com Vai su Facebook

Giornata Mondiale del #Volontariato. L’assessora alle Politiche Giovanili Carlotta Salerno ha presentato i dati sul settore: a #Torino aumenta il coinvolgimento degli over 65 e dei giovani. Leggi l'articolo completo su: torinoclick.it/societa/oggi-e… Vai su X

Via il presepe da Palazzo Tursi, scontro a Genova sulla scelta della giunta Salis - Beghin: “Valorizzeremo quelli artistici, no a strumentalizzazioni” ... Segnala ilsecoloxix.it