Polisportiva Puglianello e Caritas insieme per le famiglie della Valle Telesina

Giovedì 11 dicembre, l'intera diocesi si mobiliterà in un'iniziativa di solidarietà tra Polisportiva Puglianello e Caritas, per sostenere le famiglie più fragili della Valle Telesina. Un momento che unisce sport e impegno sociale, promuovendo valori di solidarietà e cooperazione a favore di chi ha bisogno di assistenza.

Comunicato Stampa Sport e solidarietà per sostenere chi aiuta le famiglie più fragili Giovedì 11 dicembre, l’intero territorio diocesano sarà protagonista di un momento particolarmente significativo, capace di unire valori, persone e sensibilità diverse nel segno della solidarietà. Alle ore . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Polisportiva Puglianello e Caritas, insieme per le famiglie della Valle Telesina

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH COSTA D’AMALFI - POLISPORTIVA PUGLIANELLO 0-0 Costa d’Amalfi Manzi, Della Rocca, Di Palma (74º Piccolo), Mansi, Cavaliere, Fevola (66º Aiello), Chiavazzo, Maugeri (87º Caso), Tello (22º Piovano), Apicella ( Vai su Facebook

Diocesi: Cerreto Sannita, domani triangolare di calcio per raccogliere fondi e ultimare i lavori del centro Caritas di Puglianello - La parrocchia “San Giacomo Apostolo” di Puglianello, l’Ufficio diocesano per la Pastorale del tempo libero, del turismo dello sport e dei pellegrinaggi di ... Da agensir.it