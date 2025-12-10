Polisportiva Puglianello e Caritas insieme per le famiglie della Valle Telesina
Giovedì 11 dicembre, l'intera diocesi si mobiliterà in un'iniziativa di solidarietà tra Polisportiva Puglianello e Caritas, per sostenere le famiglie più fragili della Valle Telesina. Un momento che unisce sport e impegno sociale, promuovendo valori di solidarietà e cooperazione a favore di chi ha bisogno di assistenza.
Comunicato Stampa Sport e solidarietà per sostenere chi aiuta le famiglie più fragili Giovedì 11 dicembre, l’intero territorio diocesano sarà protagonista di un momento particolarmente significativo, capace di unire valori, persone e sensibilità diverse nel segno della solidarietà. Alle ore . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
TABELLINO E CRONACA DEL MATCH COSTA D’AMALFI - POLISPORTIVA PUGLIANELLO 0-0 Costa d’Amalfi Manzi, Della Rocca, Di Palma (74º Piccolo), Mansi, Cavaliere, Fevola (66º Aiello), Chiavazzo, Maugeri (87º Caso), Tello (22º Piovano), Apicella ( Vai su Facebook
Diocesi: Cerreto Sannita, domani triangolare di calcio per raccogliere fondi e ultimare i lavori del centro Caritas di Puglianello - La parrocchia “San Giacomo Apostolo” di Puglianello, l’Ufficio diocesano per la Pastorale del tempo libero, del turismo dello sport e dei pellegrinaggi di ... Da agensir.it
Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave” pianetamilan.it
Roma, Pellegrini in attesa: futuro bloccato e nessun segnale dalla società sololaroma.it
Rigore Inter Liverpool, la reazione di Van Dijk e Slot dopo l’episodio di San Siro! È accaduto nelle ... juventusnews24.com
L’oroscopo di domani, 11 dicembre 2025: le previsioni e il segno fortunato del giorno dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Celta Vigo-Bologna (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com