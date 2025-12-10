Pole Dance e Aerial Arts | Ginnasticomania nel cuore della World Cup!

Nella cornice della World Cup, Ginnasticomania esplora il mondo della pole dance e delle aerial arts, discipline che combinano forza, eleganza e acrobazia. Oggi ci immergiamo in una nuova dimensione di ginnastica artistica, dove l'arte del movimento si esprime attraverso performance spettacolari e innovative.

A Ginnasticomania oggi ci lanciamo. in una nuova dimensione! Dalle pedane, dalle parallele e dai nastri voliamo verso una disciplina che unisce forza, eleganza e acrobatica pura: la pole dance e le aerial arts. Per la prima volta passiamo dal tappeto al palo e ai tessuti aerei, per raccontarvi da vicino uno sport in continua crescita, spettacolare e sorprendente. A guidarci dietro le quinte della Pole & Aerial World Cup 2025, andata in scena al Paladozza di Bologna, è Chiara Sani, che ci accompagna in un viaggio tra performance mozzafiato, tecnica e creatività. Nel nostro Kiss & Cry seguiremo da vicino una protagonista d’eccezione: la campionessa Rebecca Pizzanti. 🔗 Leggi su Oasport.it