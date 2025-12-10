Pole Dance e Aerial Arts | Ginnasticomania nel cuore della World Cup!
Nella cornice della World Cup, Ginnasticomania esplora il mondo della pole dance e delle aerial arts, discipline che combinano forza, eleganza e acrobazia. Oggi ci immergiamo in una nuova dimensione di ginnastica artistica, dove l'arte del movimento si esprime attraverso performance spettacolari e innovative.
A Ginnasticomania oggi ci lanciamo. in una nuova dimensione! Dalle pedane, dalle parallele e dai nastri voliamo verso una disciplina che unisce forza, eleganza e acrobatica pura: la pole dance e le aerial arts. Per la prima volta passiamo dal tappeto al palo e ai tessuti aerei, per raccontarvi da vicino uno sport in continua crescita, spettacolare e sorprendente. A guidarci dietro le quinte della Pole & Aerial World Cup 2025, andata in scena al Paladozza di Bologna, è Chiara Sani, che ci accompagna in un viaggio tra performance mozzafiato, tecnica e creatività. Nel nostro Kiss & Cry seguiremo da vicino una protagonista d’eccezione: la campionessa Rebecca Pizzanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Oltre 700 atlete da tutto il mondo E sul podio c’è pure un’italiana - Zazoom Social News
Club spotlight: AZ Pole and Aerial dance offers ‘no judgment’ - After its launch last semester, AZ Pole and Aerial, the first club of its kind at the University of Arizona, is returning for its first fall semester on campus. Si legge su wildcat.arizona.edu
Aerial arts studio opens in Wimborne - Aerial Arts Dorset provides classes to help people find their strength and creativity through aerial and pole fitness. Secondo bournemouthecho.co.uk
Paolo Tosto Campionato Nazionale Pole Dance & Aerial ? - facebook.com Vai su Facebook
"Alla scoperta della Pole Dance review" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X