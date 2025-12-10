Pogba è diventato azionista e ambasciatore di una squadra di corse di cammelli
Paul Pogba ha annunciato di essere diventato azionista e ambasciatore di Al Haboob, la prima squadra moderna di corse di cammelli a livello internazionale. La notizia, condivisa su Instagram e alla BBC, sorprende per il suo carattere inaspettato e originale, aprendo una nuova pagina nel mondo delle passioni e delle collaborazioni sportive dell’ex calciatore.
“L’arte dell’inaspettato”, scrive Le Parisien. E in effetti la notizia è buffa: Paul Pogba ha annunciato su Instagram e con un’intervista alla Bbc, di essere diventato azionista e ambasciatore di Al Haboob, l a prima squadra moderna di corse di cammelli al mondo a competere a livello internazionale, negli Emirati Arabi Uniti e nel Golfo. Noi non lo sappiamo, ma la corsa dei cammelli è uno sport popolare e storico in Medio ed Estremo Oriente. “Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico, unendomi al team di corse di cammelli Al Haboob come azionista e ambasciatore”, ha scritto Pogba. “Scriviamo la storia insieme”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
#Pogba è diventato azionista e ambasciatore di una squadra di corse di cammelli Sport popolare e storico in Medio Oriente. L'Al #Haboob è la prima squadra di corse di cammelli al mondo a competere a livello internazionale, negli Emirati Arabi Uniti e nel Gol Vai su Facebook
Pogba è diventato azionista e ambasciatore di una squadra di corse di cammelli - L'Al Haboob è la prima squadra di corse di cammelli al mondo a competere a livello internazionale ... Si legge su ilnapolista.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it