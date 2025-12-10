Pogba è diventato azionista e ambasciatore di una squadra di corse di cammelli

Paul Pogba ha annunciato di essere diventato azionista e ambasciatore di Al Haboob, la prima squadra moderna di corse di cammelli a livello internazionale. La notizia, condivisa su Instagram e alla BBC, sorprende per il suo carattere inaspettato e originale, aprendo una nuova pagina nel mondo delle passioni e delle collaborazioni sportive dell’ex calciatore.

“L’arte dell’inaspettato”, scrive Le Parisien. E in effetti la notizia è buffa: Paul Pogba ha annunciato su Instagram e con un’intervista alla Bbc, di essere diventato azionista e ambasciatore di Al Haboob, l a prima squadra moderna di corse di cammelli al mondo a competere a livello internazionale, negli Emirati Arabi Uniti e nel Golfo. Noi non lo sappiamo, ma la corsa dei cammelli è uno sport popolare e storico in Medio ed Estremo Oriente. “Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico, unendomi al team di corse di cammelli Al Haboob come azionista e ambasciatore”, ha scritto Pogba. “Scriviamo la storia insieme”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pogba è diventato azionista e ambasciatore di una squadra di corse di cammelli

