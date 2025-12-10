Pogba dal calcio al… deserto | investe nelle corse di cammelli
Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus e attualmente al Monaco, amplia i suoi interessi investendo nel mondo delle corse di cammelli. È diventato azionista dell'Al Haboob, una società saudita specializzata in questo sport tradizionale, segnando un sorprendente passaggio dal calcio a un settore completamente diverso.
(Adnkronos) – Paul Pogba investe nelle corse di cammelli. L'ex centrocampista della Juventus, oggi al Monaco, è diventato azionista dell'Al Haboob, società professionistica saudita di corse di cammelli. L'obiettivo di Pogba è "portare questo sport a un livello mondiale", in primis attraverso investimenti significativi, calcolando che gli animali più competitivi possono essere venduti anche a . L'articolo Pogba, dal calcio al. deserto: investe nelle corse di cammelli proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Calcio, Paul #Pogba si riscopre investitore: l’ex #Juventus entra nel business delle corse di cammelli. Pogba diventa azionista e ambasciatore del team saudita Al-Haboob e punta alla creazione del primo campionato professionistico globale: tinyurl.com/tf79h Vai su X
Che scarpe da calcio ha indossato @paulpogba al suo esordio con il @asmonaco ? -- #futbolemotion #pogba #predator #scarpedacalcio - facebook.com Vai su Facebook
Pogba, dal calcio al... deserto: investe nelle corse di cammelli - L'ex centrocampista della Juventus, oggi al Monaco, è diventato azionista dell'Al Haboob, società professionistica saudita di corse di ... Segnala reggiotv.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it