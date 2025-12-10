Pogba dal calcio al… deserto | investe nelle corse di cammelli

Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus e attualmente al Monaco, amplia i suoi interessi investendo nel mondo delle corse di cammelli. È diventato azionista dell'Al Haboob, una società saudita specializzata in questo sport tradizionale, segnando un sorprendente passaggio dal calcio a un settore completamente diverso.

(Adnkronos) – Paul Pogba investe nelle corse di cammelli. L'ex centrocampista della Juventus, oggi al Monaco, è diventato azionista dell'Al Haboob, società professionistica saudita di corse di cammelli. L'obiettivo di Pogba è "portare questo sport a un livello mondiale", in primis attraverso investimenti significativi, calcolando che gli animali più competitivi possono essere venduti anche a .

