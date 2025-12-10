Più sicurezza e meno precarietà la Cisl lancia la sfida per un ‘Patto per il buon lavoro in Capitanata’

Foggiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl propone un nuovo ‘Patto per il Buon Lavoro in Capitanata’ con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e ridurre la precarietà. L'iniziativa invita istituzioni, enti, imprese e settori sociali a collaborare per creare un ambiente di lavoro più stabile e sostenibile, promuovendo un impegno condiviso per lo sviluppo economico e sociale della regione.

“Proponiamo a tutte le istituzioni, non solo politiche, agli enti, alle imprese, ai settori dirigenziali, produttivi, economici e sociali, la stipula di un ‘Patto per il Buon Lavoro in Capitanata”. Lo dice Carla Costantino, segretario generale della Cisl di Foggia. L’ufficializzazione della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica