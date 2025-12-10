Più sicurezza e meno precarietà la Cisl lancia la sfida per un ‘Patto per il buon lavoro in Capitanata’

La Cisl propone un nuovo ‘Patto per il Buon Lavoro in Capitanata’ con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e ridurre la precarietà. L'iniziativa invita istituzioni, enti, imprese e settori sociali a collaborare per creare un ambiente di lavoro più stabile e sostenibile, promuovendo un impegno condiviso per lo sviluppo economico e sociale della regione.

"Proponiamo a tutte le istituzioni, non solo politiche, agli enti, alle imprese, ai settori dirigenziali, produttivi, economici e sociali, la stipula di un 'Patto per il Buon Lavoro in Capitanata". Lo dice Carla Costantino, segretario generale della Cisl di Foggia.

