Più poliziotti e dotati di body cam La proposta di Ora! Il Coraggio dell’ovvio
Il gruppo Ora! Il coraggio dell’ovvio propone un incremento di poliziotti dotati di body cam come soluzione per migliorare la sicurezza ad Arezzo. Basandosi sui dati della classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, gli esponenti del gruppo condividono la loro visione su misure concrete per affrontare le esigenze della città.
È traendo spunto dai dati cristallizzati nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore che, i portavoce del gruppo Ora! Il coraggio dell'ovvio intervengono per dare il loro punto di vista su cosa servirebbe ad Arezzo.In particolare è sul tema sicurezza che le attenzioni dei politici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sequestrata clinica chirurgica abusiva a Roma. Agiva come una normale clinica di chirurgia estetica, con tanto di sala operatoria, anestesista e chirurgo, ma in realtà la struttura era completamente abusiva. I poliziotti della Divisione amministrativa della Que - facebook.com Vai su Facebook
