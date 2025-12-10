Più di 44 milioni dal governo in extremis per le Olimpiadi Milano Cortina | sono nel decreto economia
Il governo ha stanziato oltre 44 milioni di euro in extremis per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, inseriti nel
Altri 44 milioni di euro dal governo alle Olimpiadi invernali Milano Cortina, il cui inizio è previsto per il 6 febbraio 2026. Lo si apprende dalla lettura del “decreto economia” in votazione alla Camera dei Deputati. L'articolo 4 del decreto prevede l'iniezione aggiuntiva di denaro per garantire. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano-Cortina, governo aumenta i fondi, 44,4 milioni in più - Il Commissario straordinario avrà a sua disposizione 44,4 milioni di euro in più. Secondo ansa.it
