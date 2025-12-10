Più di 44 milioni dal governo in extremis per le Olimpiadi Milano Cortina | sono nel decreto economia

Milanotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha stanziato oltre 44 milioni di euro in extremis per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, inseriti nel

Altri 44 milioni di euro dal governo alle Olimpiadi invernali Milano Cortina, il cui inizio è previsto per il 6 febbraio 2026. Lo si apprende dalla lettura del “decreto economia” in votazione alla Camera dei Deputati. L'articolo 4 del decreto prevede l'iniezione aggiuntiva di denaro per garantire. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

