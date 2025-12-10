Pistocchi analizza | Rigore Liverpool? E’ la dimostrazione che il metro di giudizio è diverso da quello italiano
In questo articolo, Pistocchi analizza gli episodi arbitrali durante la partita del Liverpool, evidenziando come il rigore assegnato rappresenti una differente interpretazione del regolamento rispetto al calcio italiano. La sua riflessione mette in luce le divergenze di giudizio tra le diverse competizioni, sottolineando come le decisioni arbitrali possano variare a seconda del contesto.
Inter News 24 Pistocchi evidenzia gli episodi arbitrali contestati e la diversa interpretazione del regolamento rispetto al campionato italiano. La sconfitta di misura contro il Liverpool continua a generare discussioni, anche tra gli addetti ai lavori. Maurizio Pistocchi, noto giornalista e opinionista televisivo, ha offerto la propria lettura del match in un post pubblicato su X, soffermandosi soprattutto sugli episodi arbitrali che hanno inciso sull’esito finale. Secondo Pistocchi, i nerazzurri hanno sofferto la pressione inglese nel primo quarto d’ora, per poi crescere progressivamente e costruire le occasioni migliori, tra cui il colpo di testa di Lautaro Martínez, attaccante e capitano nerazzurro, che ha impegnato severamente Alisson. 🔗 Leggi su Internews24.com
