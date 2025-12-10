Piste sul ghiaccio e concerti il pienone di eventi
In questi giorni, l'Appennino si anima con una serie di eventi imperdibili, tra cui piste sul ghiaccio, spettacoli natalizi e concerti dedicati alla pace. Un periodo ricco di iniziative che rende le festività ancora più festive e coinvolgenti per visitatori e residenti.
Pista sul ghiaccio, fiabe natalizie e concerto per la pace: sono le iniziative da non perdere in questi giorni in Appennino. Oggi, a Casina, nel parcheggio tra via Caduti della Libertà e il Peep Giovanni XXIII, dalle 14 alle 19, è aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio (orari: feriali 14-19, sabato e festivi 10-12 e 14-19, venerdì e sabato sera anche 20-24, e il 24, 25 e 26 dicembre continuato, fino al 12 gennaio). Sempre a Casina, alle 17, arriva il primo ‘Mercoledì in Fiaba’, un’occasione per vivere la magia del Natale in un contesto creativo: la biblioteca locale trasformerà la pista di pattinaggio, il negozio ‘Coco Sport’ e la profumeria ‘La Perla’ in luoghi di immaginazione e meraviglia, con letture e narrazioni a tema natalizio per bambini a cura della bibliotecaria Monica Sassi; l’iniziativa sarà ripetuta nei mercoledì successivi di dicembre e inizio gennaio, con nuove letture e sorprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
