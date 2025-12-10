Piste da sci vicino a Novara | informazioni e prezzi della stagione 2025 2026

Scopri le piste da sci più vicine a Novara per la stagione 2025/2026. Nonostante la neve ancora non sia abbondante, diversi comprensori hanno aperto parzialmente, offrendo opportunità per gli appassionati di sport invernali. Ecco tutte le informazioni e i prezzi aggiornati per vivere al meglio la stagione sciistica vicino a Novara.

La neve ancora non è abbondante, ma molti comprensori sciistici hanno già aperto, almeno parzialmente.Da Alagna e Mera, in Valsesia, fino a San Domenico e Macugnaga in Ossola, senza dimenticare DomoBianca e il Mottarone, sono moltissime le piste a due passi dalla città dove trascorrere una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

