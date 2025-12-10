Pirite focolari e Neanderthal | l' incredibile verità sul primo fuoco della storia
L'origine del fuoco rappresenta una tappa fondamentale nella storia dell'umanità. Recenti scoperte e studi suggeriscono che i Neanderthal abbiano già dominato questa abilità, utilizzando la pirite e altri metodi per accendere i primi focolari. Un’immagine suggestiva si presenta nella radura del Suffolk, dove i nostri antenati si radunano attorno alle prime fiamme, segnando un passo cruciale nell’evoluzione umana.
La scena è piuttosto evocativa: attorno a focolari accesi in una radura del Suffolk, piccoli gruppi di Neanderthal si scaldano, cucinano, si proteggono a vicenda. Suggestiva ma, fino a oggi, priva di rigore storico e scientifico. La scoperta del fuoco da parte dell'uomo è sempre stata fatta risalire a 50mila anni fa, mentre il quadretto che abbiamo appena descritto risalirebbe a 400.000 anni fa. Uno svarione, se non fosse per una scoperta che ha appena rivoluzionato la Storia così come la conosciamo e secondo cui l'uomo avrebbe padroneggiato l'arte di accendere il fuoco quasi 350.000 anni prima di quanto si credesse. 🔗 Leggi su Iltempo.it
