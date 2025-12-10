Pio e Amedeo incontrano il pubblico al The Space Limena con Oi Vita Mia

Pio e Amedeo tornano sul palco con il loro spettacolo “Oi Vita Mia” al The Space Limena, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di allegria e condivisione. Tra risate e momenti di intimità, la serata celebra il potente legame tra artisti e spettatori, restituendo al cinema e al teatro il loro ruolo di spazi di incontro e intrattenimento autentico.

In una sala che vive di risate, aspettative e luci che si abbassano lentamente, il cinema ritrova la sua dimensione più autentica: l’incontro tra chi racconta e chi ascolta. Al The Space Cinema Limena tutto è pronto per una serata che promette complicità, leggerezza e un assaggio ravvicinato del nuovo cinema italiano. Incontro in sala . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

