Pino Corrias | Giovani aggressivi ma la cultura della violenza è adulta
L’articolo analizza il fenomeno della violenza giovanile, affrontando le diverse interpretazioni e le cause che vengono spesso addotte. Dopo l’irruzione nella sede de La Stampa, si evidenzia come questa escalation di aggressività richieda una riflessione approfondita sulle radici culturali e sociali del comportamento dei giovani, al di là delle semplicistiche spiegazioni psico-politiche.
Dopo l'irruzione nella sede della Stampa, ci siamo sorbiti 99 editoriali e 999 dibattiti televisivi sulle cause psico-politiche di tanta inaspettata violenza dei giovani. Ma la domanda da farsi è un'altra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
