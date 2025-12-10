Pino Corrias | Giovani aggressivi ma la cultura della violenza è adulta

Vanityfair.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’articolo analizza il fenomeno della violenza giovanile, affrontando le diverse interpretazioni e le cause che vengono spesso addotte. Dopo l’irruzione nella sede de La Stampa, si evidenzia come questa escalation di aggressività richieda una riflessione approfondita sulle radici culturali e sociali del comportamento dei giovani, al di là delle semplicistiche spiegazioni psico-politiche.

Dopo l'irruzione nella sede della Stampa, ci siamo sorbiti 99 editoriali e 999 dibattiti televisivi sulle cause psico-politiche di tanta inaspettata violenza dei giovani. Ma la domanda da farsi è un'altra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

pino corrias giovani aggressivi ma la cultura della violenza 232 adulta

© Vanityfair.it - Pino Corrias: Giovani aggressivi, ma la cultura della violenza è adulta

Otto e mezzo, Pino Corrias contro Meloni: "Minacce? Rispetto agli altri..."

Pino Corrias: Cento anni di Camilleri, che coltivava il sapere e lo seminava

Pino Corrias: Formare i magistrati in carcere: la proposta Sciascia-Tortora

L'invecchiamento collettivo italiano sempre più grave. Pino Corrias: «Sono premiati i veterani, non i giovani» - Questo articolo sull'invecchiamento della popolazione è pubblicato sul numero 28- Riporta vanityfair.it