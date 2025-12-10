Pini tagliati infuria la polemica | Verifiche e confronto con i cittadini

Il taglio dei pini di Piazza d’Armi ha scatenato un acceso dibattito pubblico. Numerosi cittadini e associazioni hanno inviato diffide alle autorità competenti, chiedendo verifiche e un confronto sulle decisioni prese. La vicenda ha coinvolto enti istituzionali e ha sollevato numerosi interrogativi sulla gestione ambientale e amministrativa dell’intervento.

Il taglio dei pini di Piazza d'Armi al centro della bufera. Prima è scattata la diffida di 72 cittadini e di 11 associazioni mandata al sindaco Nicoletta Fabio, all'assessore Barbara Magi, tra gli altri alla Soprintendenza, persino all'Anac, alla Corte dei Conti e al Ministero per la Pubblica Amministrazione Dipartimento della Funzione Pubblica. "Riteniamo la protezione di questo bene collettivo una responsabilità verso la cittadinanza tutta e, in caso di mancato riscontro della suddetta istanza, sarà nostra cura adire le vie legali inclusa la richiesta di risarcimento per qualsivoglia eventuale pregiudizio sofferto dalla comunità interessata", la conclusione.

