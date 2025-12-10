Pignatone comprò le case dai boss e fece sovraesporre Falcone e Borsellino

Durante un'audizione in commissione antimafia, il procuratore di Caltanissetta ha rivelato come Pignatone abbia acquistato immobili dai boss e abbia promosso la figura di Falcone e Borsellino. Inoltre, ha sottolineato come il dossier sugli appalti del Ros possa aver contribuito alle stragi del 1992, evidenziando connessioni tra attività investigative e eventi criminosi.

Il procuratore di Caltanissetta in commissione Antimafia: «Il dossier appalti del Ros concausa delle stragi del 1992». Ha parlato circa due ore e tre quarti. E ha scritto un pezzo di storia di questo Paese. Il procuratore di Caltanissetta Salvo De Luca, in commissione Antimafia, ha ricostruito l’indagine monstre che sta portando avanti con i suoi pm sulle cause della strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, in cui persero la vita l’allora procuratore aggiunto di Palermo Paolo Borsellino e la sua scorta. 🔗 Leggi su Laverita.info

