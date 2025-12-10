Pietro Valsecchi | Zalone con Tolo Tolo voleva il riconoscimento della sinistra e mi è costato 24 milioni
Pietro Valsecchi svela dettagli inediti su Checco Zalone e il film
Pietro Valsecchi racconta al Corriere l'altra faccia di Checco Zalone, ossessionato dal successo e dal primo posto: "Tolo Tolo mi è costato 24 milioni. Mi disse: 'Con tutti i soldi che ti ho fatto guadagnare, ora te li faccio spendere". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il produttore Pietro Valsecchi rapinato dell’orologio da 92mila euro in piazza del Popolo
La banda degli orologi deruba il produttore Pietro Valsecchi: preso orologio da 92mila
Chi è Pietro Valsecchi, produttore di film e serie TV di grande successo
Pietro Valsecchi: «Checco Zalone e le mozzarelle di Cortina» - Nato a Crema, arrivò a Roma per fare fortuna nel mondo del cinema con sole 500mila lire in tasca. msn.com scrive
