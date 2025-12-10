Pietro Valsecchi racconta Checco Zalone | Ossessivo e attento ai soldi

Pietro Valsecchi, noto produttore e scopritore di Checco Zalone, rivela aspetti della personalità del comico pugliese, descrivendolo come ossessivo e attento ai soldi. In un'intervista al Corriere della Sera, Valsecchi ripercorre i momenti significativi della loro collaborazione, i successi condivisi e la fine del loro rapporto professionale e personale.

Pietro Valsecchi, celebre produttore spesso definito il “Pippo Baudo” del cinema italiano e scopritore di Checco Zalone, ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera del comico pugliese, ripercorrendo i momenti salienti della loro collaborazione, i grandi successi e la fine del loro rapporto professionale e personale. L’incontro con Checco Zalone. Valsecchi ricorda il primo momento in cui notò Zalone: “La comicità di Zelig non faceva per me. Un giorno mio figlio Filippo, allora dodicenne, mi disse: ‘Papà, guarda questo comico, mi fa morire dal ridere, si chiama Zalone’. Risposi: ‘Sì sì, lo guarderò’, senza dargli troppo peso. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Pietro Valsecchi racconta Checco Zalone: “Ossessivo e attento ai soldi”

“Con tutti i soldi che ti ho fatto guadagnare, ora te li faccio spendere.” Pietro Valsecchi racconta il lato più spigoloso di Checco Zalone e svela cosa si nasconde dietro il film Tolo Tolo. Una vendetta poetica da 24 milioni di euro e un’ossessione mai davvero sup - facebook.com Vai su Facebook

"CALZIFICIO P.M. DI CALVETTI PIETRO E VALSECCHI MARIA S.N.C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Pietro Valsecchi: «Checco Zalone e le mozzarelle di Cortina» - Nato a Crema, arrivò a Roma per fare fortuna nel mondo del cinema con sole 500mila lire in tasca. Secondo msn.com