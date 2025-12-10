Pietro – Un uomo nel vento | una serata unica tra fede arte e talento di Benigni

Mercoledì 10 dicembre su Rai1 andrà in onda in prima mondiale “Pietro – Un uomo nel vento”, uno spettacolo teatrale di Roberto Benigni che celebra il primo Papa della storia. Un monologo coinvolgente che unisce fede, arte e talento, offrendo un’interpretazione unica e intensa della figura di Pietro.

Mercoledì 10 dicembre alle 21.30 Rai1 trasmetterà in prima mondiale lo spettacolo “Pietro – Un uomo nel vento”, un monologo straordinario di Roberto Benigni dedicato al primo Papa della storia. L’evento nasce per celebrare la chiusura del Giubileo e promette di emozionare il pubblico con una narrazione intensa e coinvolgente. Il talento di Benigni al servizio della storia. Per la prima volta, lo spettacolo sarà trasmesso dal cuore di Città del Vaticano, dove Benigni racconta la vita di Pietro, l’uomo a cui Gesù affidò la guida della Chiesa. Con il suo stile unico, l’artista unisce ironia, profondità e emozione, facendo rivivere una storia misteriosa e straordinaria. 🔗 Leggi su Tivvusia.com