Roberto Benigni torna in tv con un evento televisivo davvero unico, pensato per lasciare il segno e per accompagnare gli ultimi passi del Giubileo. Si tratta di “ Pietro un uomo nel vento “, il nuovo monologo scritto e interpretato dal regista ed attore toscano. Pietro un uomo nel vento, il monologo di Roberto Benigni su Rai1. Stasera, mercoledì 10 dicembre 2025, dalle ore 21.30 va in onda su Rai1 e in simultanea su Radio 3 e RaiPlay il monologo di Roberto Benigni “ Pietro – Un uomo nel vento “. La produzione è firmata da Stand by me e Vatican Media, con la distribuzione internazionale di Fremantle. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pietro un uomo nel vento, lo speciale di Roberto Benigni stasera su Rai1: le anticipazioni