Pietro un uomo nel vento lo speciale di Roberto Benigni stasera su Rai1 | le anticipazioni

Superguidatv.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Benigni torna in tv con un evento televisivo davvero unico, pensato per lasciare il segno e per accompagnare gli ultimi passi del Giubileo. Si tratta di “ Pietro un uomo nel vento “, il nuovo monologo scritto e interpretato dal regista ed attore toscano. Pietro un uomo nel vento, il monologo di Roberto Benigni su Rai1. Stasera, mercoledì 10 dicembre 2025, dalle ore 21.30 va in onda su Rai1 e in simultanea su Radio 3 e RaiPlay il monologo di Roberto Benigni “ Pietro – Un uomo nel vento “. La produzione è firmata da Stand by me e Vatican Media, con la distribuzione internazionale di Fremantle. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

pietro un uomo nel vento lo speciale di roberto benigni stasera su rai1 le anticipazioni

© Superguidatv.it - Pietro un uomo nel vento, lo speciale di Roberto Benigni stasera su Rai1: le anticipazioni

Editoria e giustizia. Antonio Di Pietro: "Intelligenza artificiale resti a servizio dell'uomo"

Choc in Vaticano: uomo urina sull’altare di San Pietro, panico tra i fedeli, sconcerto del papa

Sfregio a San Pietro: uomo sfugge ai controlli e urina sull'altare sotto gli occhi dei fedeli

Roberto Benigni racconta Pietro - Un uomo nel vento: stasera su Rai 1 - Un uomo nel vento: appuntamento oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1. Scrive msn.com