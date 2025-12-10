Roberto Benigni, Pietro un uomo nel vento è in diretta o registrato, la trama dello show su Rai 1. Roberto Benigni ha portato in scena “Pietro – Un uomo nel vento”, un monologo-evento trasmesso il 10 dicembre 2025 su Rai 1 e RaiPlay, ambientato nel cuore del Vaticano. Lo spettacolo racconta la vita di San Pietro, il primo Papa, con un intreccio di arte, fede e narrazione teatrale. Roberto Benigni, affiancato da Michele Ballerin, Chiara Mercuri e Stefano Andreoli nella scrittura. La trama parla della vita di Pietro, apostolo di Gesù, pescatore e figura umana piena di dubbi e fragilità, ma anche di fede incrollabile. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Pietro un uomo nel vento è in diretta o registrato lo show di Roberto Benigni: a che ora finisce e quanto dura su Rai 1