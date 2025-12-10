PIETRO UN UOMO NEL VENTO | BENIGNI SI CONFERMA UN GRANDE GENIO GENTILE

Bubinoblog | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 10 dicembre su Rai1 va in onda la prima mondiale di

Una serata unica, una prima mondiale, mercoledì 10 dicembre alle 21.30 su Rai1, per celebrare nel nome di Pietro il Giubileo che sta per terminare. “Pietro – Un uomo nel vento” di Roberto Benigni. Un monologo sorprendente e uno straordinario evento tv, per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano: Roberto Benigni racconta la vita dell’uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa. Un luogo unico, un artista e autore straordinario, amato dal pubblico, per far rivivere una vita misteriosa ed epica. Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. 🔗 Leggi su Bubinoblog

pietro un uomo nel vento benigni si conferma un grande genio gentile

© Bubinoblog - PIETRO, UN UOMO NEL VENTO: BENIGNI SI CONFERMA UN GRANDE GENIO GENTILE

Pagelle Inter Liverpool per il CdS Bastoni il peggiore insieme a… - Zazoom Social News

Nel cuore di Roma un nuovo salone dedicato al marchio Honda - Zazoom Social News

pietro uomo vento benigni“Pietro, un uomo nel vento”: Roberto Benigni torna su Rai 1 con uno spettacolo sul primo Papa - «La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere... Scrive iodonna.it

pietro uomo vento benigniRoberto Benigni torna stasera su Rai 1 con lo show evento "Pietro - Un uomo nel vento": di cosa si tratta - Stasera su Rai 1 alle 21:30 verrà trasmesso lo show evento di Roberto Benigni dedicato a San Pietro, dal titolo Pietro - Secondo movieplayer.it