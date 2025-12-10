PIETRO UN UOMO NEL VENTO | BENIGNI SI CONFERMA UN GRANDE GENIO GENTILE

Mercoledì 10 dicembre su Rai1 va in onda la prima mondiale di

Una serata unica, una prima mondiale, mercoledì 10 dicembre alle 21.30 su Rai1, per celebrare nel nome di Pietro il Giubileo che sta per terminare. "Pietro – Un uomo nel vento" di Roberto Benigni. Un monologo sorprendente e uno straordinario evento tv, per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano: Roberto Benigni racconta la vita dell'uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa. Un luogo unico, un artista e autore straordinario, amato dal pubblico, per far rivivere una vita misteriosa ed epica. Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato.