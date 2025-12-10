Piero Armenti founder de Il mio viaggio a New York vince la causa per concorrenza sleale contro un altro blogger
Piero Armenti, fondatore di “Il mio viaggio a New York”, ha ottenuto una vittoria legale contro un altro blogger, accertando la sua posizione in una causa di concorrenza sleale. Lo studio legale Lexsential ha assistito Armenti, noto scrittore e imprenditore nel settore del turismo e del food, nel difendere il suo progetto diventato una realtà rilevante nel settore dei tour operator.
Lo studio legale Lexsential ha assistito Piero Armenti, scrittore, urban explorer e imprenditore nel settore del turismo e del food, ideatore e fondatore de “Il mio viaggio a New York”, progetto nato sui social e divenuto una importante realtà nel settore dei tour operator. Con sentenza pubblicata il 3 novembre 2025, il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente le domande di Piero Armenti nei confronti di un blogger, Giuseppe Russo, riconoscendo il compimento di atti di concorrenza sleale attraverso il canale social di quest’ultimo “Il mio viaggio a Napoli”. Il collegio napoletano ha accertato che Russo, attraverso una successione di atti imitativi nel tempo, ha ripreso il format, i contenuti digitali e i tratti distintivi dello storytelling ideato da Armenti nel progetto imprenditoriale di grande successo “Il mio viaggio a New York”, realizzando così “un'usurpazione sistematica dell'avviamento commerciale” di Armenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
