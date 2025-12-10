Picierno e le anime del Pd | Dibattito interno non più rinviabile
Il dibattito interno nel Partito Democratico si fa sempre più urgente, con figure come Picierno e Orlando che sottolineano la necessità di affrontare le tensioni e le divisioni. Dopo due anni, il partito si trova a dover fare i conti con le proprie anime, rendendo ormai improrogabile un confronto aperto e costruttivo.
Roma, 10 dicembre 2025 – Lo diceva Andrea Orlando esattamente due anni fa: “Le correnti nervose del Pd? sono un genere letterario”. Chiarito questo, ormai è lampante anche il genere: una saga fantasy, modello Trono di Spade. Energie popolari, riformisti, correntone, schleiniani, realtà fluide con cambi di casacca, come il possibile approdo di Stefano Bonaccini, presidente ed ex capo della minoranza, alla maggioranza. Dice: ma sui temi siamo uniti. Vedasi allora il ddl sull’Antisemitismo: contro il Pd, c’è spesso il Pd. Schlein: "Il premierato concentra i poteri e schiaccia le prerogative del Parlamento" Onorevole Pina Picierno, lei è a Strasburgo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
