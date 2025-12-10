Piccolotti scatena Storace | Ma che stai a di' ? l' uscita sulla manovra

Durante la trasmissione DiMartedì su La7, Elisabetta Piccolotti ha criticato aspramente la Manovra economica, scatenando reazioni e confronti con esponenti dell'opposizione. La discussione si è accesa, riflettendo le tensioni tra governo e opposizione sulla proposta di bilancio, considerata da alcuni come dannosa per il paese.

Opposizione all'attacco del governo per la Manovra economica, ma come stanno le cose? A Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, i frombolieri come Elisabetta Piccolotti vanno all'attacco: la legge di bilancio è una iattura. Teoremi a cui risponde Francesco Storace: "Io credo che in questa manovra, sui salari, con la strutturalità del taglio del cuneo fiscale, attraverso le decontribuzioni sugli aumenti salariali, si è comunque cominciato a fare qualcosa", spiega l'ex governatore del Lazio e storico esponente della destra. Insomma, "è quello che si doveva cominciare a fare e io credo che questo vada apprezzato, altrimenti non si spiega perché si spaccano anche i sindacati.

