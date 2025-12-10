Piazzale Martiri Il parcheggio interrato si può fare | i carotaggi non mostrano ostacoli

L'indagine sui carotaggi nel piazzale Martiri della Libertà conferma la fattibilità del progetto di un parcheggio interrato. I risultati delle analisi indicano che non ci sono ostacoli significativi alla realizzazione dell'opera, aprendo la strada alla trasformazione dell’area in un nuovo punto di sosta sotterraneo.

"A quanto risulta dall’indagine condotta dai tecnici, il nuovo parcheggio sotterraneo in piazzale Martiri della Libertà è ora più di una semplice ipotesi". Lo afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani che commenta l’esito delle indagini geognostiche preliminari e la relazione archeologica depositate nei giorni scorsi. "Da un punto di vista geologico – spiega Buchignani – non sono emerse criticità, anzi la presenza di uno strato consistente di argilla ci rassicura; quanto ai sondaggi a carattere archeologico, hanno evidenziato che potrebbe esserci tracce di una antica strada, ma non mi pare di poter dire che siano presenti elementi in grado di bloccare un cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazzale Martiri. Il parcheggio interrato si può fare: i carotaggi non mostrano ostacoli

