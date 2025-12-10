Piazza Prampolini balla sulle note di Sister Act
Lunedì sera, Piazza Prampolini ha accolto uno spettacolo musicale che ha ripercorso l'evoluzione del musical, da ‘Gli strilloni’ a ‘Sister Act’ fino a ‘Jesus Christ Superstar’. L’evento, organizzato dall’associazione Musa, ha offerto al pubblico un coinvolgente viaggio tra le note e le scene di celebri produzioni teatrali, animando la piazza con musica e spettacolo.
Da ‘Gli strilloni’ a ‘Sister act’, per concludere con ‘Jesus Christ Superstar’: lunedì sera piazza Prampolini ha attraversato la storia del musical grazie allo spettacolo dell’associazione Musa. Un’ora e mezza di show che ha riempito la platea ben oltre i posti a sedere, con tantissimi reggiani attirati dal sound e dall’energia dei giovani allievi. Impossibile infatti rimanere fermi durante ‘I will follow him’ né tantomeno resistere ai balli e ai cori della scena in cui l’apostolo Simone Zelota esprime la sua lealtà a Gesù, nell’opera rock che ha riscritto le regole del musical negli anni ‘70. Quello de ‘Gli strilloni’, d’altra parte, è stato solo un assaggio dello spettacolo che andrà in scena i prossimi 8 e 9 gennaio al teatro Cavallerizza alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
