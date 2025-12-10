Piazza Prampolini balla sulle note di Sister Act

Lunedì sera, Piazza Prampolini ha accolto uno spettacolo musicale che ha ripercorso l'evoluzione del musical, da ‘Gli strilloni’ a ‘Sister Act’ fino a ‘Jesus Christ Superstar’. L’evento, organizzato dall’associazione Musa, ha offerto al pubblico un coinvolgente viaggio tra le note e le scene di celebri produzioni teatrali, animando la piazza con musica e spettacolo.

Da ‘Gli strilloni’ a ‘Sister act’, per concludere con ‘Jesus Christ Superstar’: lunedì sera piazza Prampolini ha attraversato la storia del musical grazie allo spettacolo dell’associazione Musa. Un’ora e mezza di show che ha riempito la platea ben oltre i posti a sedere, con tantissimi reggiani attirati dal sound e dall’energia dei giovani allievi. Impossibile infatti rimanere fermi durante ‘I will follow him’ né tantomeno resistere ai balli e ai cori della scena in cui l’apostolo Simone Zelota esprime la sua lealtà a Gesù, nell’opera rock che ha riscritto le regole del musical negli anni ‘70. Quello de ‘Gli strilloni’, d’altra parte, è stato solo un assaggio dello spettacolo che andrà in scena i prossimi 8 e 9 gennaio al teatro Cavallerizza alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Prampolini balla sulle note di Sister Act

In piazza Prampolini arriva Banca Sparkasse

Una Piazza Prampolini piena di energia e sorrisi ha accolto ieri sera Cristina D’Avena. Generazioni diverse hanno cantato insieme le sigle dei cartoni più amati, trasformando il cuore della città in un grande momento di festa condivisa. Il Natale a Reggio E - facebook.com Vai su Facebook

Piazza Prampolini balla sulle note di Sister Act - Da ‘Gli strilloni’ a ‘Sister act’, per concludere con ‘Jesus Christ Superstar’: lunedì sera piazza Prampolini ha attraversato la storia del musical grazie allo spettacolo dell’associazione Musa. Come scrive msn.com