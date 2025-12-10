Piazza Fontana e le altre
Un memoriale composto da 137 steli in ferro rende omaggio alle vittime delle stragi neofasciste in Italia, da Piazza Fontana a Milano nel 1969 fino alla stazione di Bologna nel 1980. Questa installazione vuole ricordare e onorare le persone colpite da quegli eventi drammatici, simbolo di un passato segnato da violenza e terrorismo.
Un memoriale con 137 steli in ferro, uno per ciascuna vittima delle stragi neofasciste, da piazza Fontana a Milano nel 1969 alla stazione di Bologna nel 1980. In mezzo, altre pagine nere della nostra storia, come piazza della Loggia a Brescia. Un’opera significativa, quella realizzata da Ferruccio Ascari a pochi giorni dalla ricorrenza della bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura, che segnò di fatto l’inizio degli Anni di Piombo in Italia. Significativo anche il titolo, ‘Non dimenticarmi’, riferito ovviamente alle vittime ma anche, in senso più ampio, a quanto accaduto in quei luoghi e in quegli anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Una strana scultura appare nella fontana della piazza: svelato il mistero sull'autore
Il memoriale di piazza Fontana, l’installazione “Non dimenticarmi”: “Ricordo delle vittime delle stragi”
Fontana di piazza Dante restaurata, Floris: "Appena riaperta colpita da moto in sosta, installeremo dissuasori" | FOTO
La strage di Peteano e le confessioni del "soldato politico” Vinciguerra. La strage di Piazza Fontana e le bombe fasciste. Sul Domani nel Blog Mafie. editorialedomani.it/la-strage-di-p… Vai su X
NOVITÀ EBOOK! Gli anni della passione politica, delle lotte e delle speranze. E infine la devastante bomba di Piazza Fontana a Milano a suggellare una fine e a decretare un nuovo inizio. La trappola è una narrazione avvincente ma al contempo un romanzo- - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Piazza Fontana, forum di memoria a Ragusa l’11 dicembre” - Un evento a caratura nazionale quello di Piazza Fontana rappresentato da un attentato terroristico compiuto il 12 dicembre del 1969 a Milano all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura che caus ... Si legge su blogsicilia.it
