piazza fontana e le altre

Un memoriale composto da 137 steli in ferro rende omaggio alle vittime delle stragi neofasciste in Italia, da Piazza Fontana a Milano nel 1969 fino alla stazione di Bologna nel 1980. Questa installazione vuole ricordare e onorare le persone colpite da quegli eventi drammatici, simbolo di un passato segnato da violenza e terrorismo.

Un memoriale con 137 steli in ferro, uno per ciascuna vittima delle stragi neofasciste, da piazza Fontana a Milano nel 1969 alla stazione di Bologna nel 1980. In mezzo, altre pagine nere della nostra storia, come piazza della Loggia a Brescia.  Un’opera significativa, quella realizzata da Ferruccio Ascari a pochi giorni dalla ricorrenza della bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura, che segnò di fatto l’inizio degli Anni di Piombo in Italia. Significativo anche il titolo, ‘Non dimenticarmi’, riferito ovviamente alle vittime ma anche, in senso più ampio, a quanto accaduto in quei luoghi e in quegli anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

