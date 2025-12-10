Piazza di spaccio nel palazzo al Villaggio Coppola condomini ostaggio dei pusher | incendi e pestaggi se si ribellavano
Un'operazione ha portato all'arresto di 11 persone coinvolte in una piazza di spaccio nel condominio Royal Residence al Villaggio Coppola, Castel Volturno. La rete criminale teneva i condomini sotto pressione con incendi e pestaggi, impedendo qualsiasi tentativo di ribellione. La vicenda rivela le complesse dinamiche di illegalità radicate nell'area.
La piazza di spaccio era stata impiantata nel condominio Royal Residence del Villaggio Coppola, a Castel Volturno: 11 gli arresti. I malviventi minacciavano i condomini per assoggettarli e impedirgli di parlare dell'attività illecita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“A Sesto San Giovanni furti, violenze, spaccio e degrado. Ora basta”: cittadini in piazza per chiedere più sicurezza
La piazza dei ‘martiri’. Spaccio, risse e dispetti, grido d’allarme in centro
Palermo, due arresti in centro per spaccio: 18enne fermato in piazza Giulio Cesare con cocaina e hashish
Sette arresti dei Carabinieri tra Avellino, Forino e Chiusano San Domenico: smantellata una fiorente piazza di spaccio operativa dal 2021. L’inchiesta coordinata dal Pm antimafia Anna Frasca. #droga #arresti #avellino Vai su Facebook
Smantellata dai Carabinieri a Nettuno, lungo il litorale romano, una piazza di spaccio. Tre i soggetti arrestati al termine dell’operazione, che ha permesso di sequestrare ingenti quantitativi di crack, cocaina e hashish insieme a denaro contante. L’indagine ha c Vai su X
Palazzo “piazza di spaccio” al Villaggio Coppola, 11 arresti: residenti prigionieri e minacciati dal clan - In data 10 dicembre 2025, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato ... Riporta internapoli.it
Musica sotto choc, il cantante ucciso a coltellate: arrestato il figlio tvzap.it
La mummia - Il ritorno, Brendan Fraser onesto: "Non conoscevo Dwayne Johnson prima del film" movieplayer.it
La faida dei Colaiacovo, dal cemento di Gubbio al Sole 24 Ore lettera43.it
Nocera sulla Promozione. "Campionato riaperto, ma l’Aurora ha qualcosa in più» lettera43.it
STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO: LA DECISIONE DEI VERTICI bubinoblog
La modella russa rompe il silenzio su Berlusconi: “Giovanna Rigato lo ricattava per un milione” cinemaserietv.it