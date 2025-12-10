Piazza di spaccio nel palazzo al Villaggio Coppola condomini ostaggio dei pusher | incendi e pestaggi se si ribellavano

Un'operazione ha portato all'arresto di 11 persone coinvolte in una piazza di spaccio nel condominio Royal Residence al Villaggio Coppola, Castel Volturno. La rete criminale teneva i condomini sotto pressione con incendi e pestaggi, impedendo qualsiasi tentativo di ribellione. La vicenda rivela le complesse dinamiche di illegalità radicate nell'area.

