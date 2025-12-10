Piazza di spaccio al Royal Residence imposta con incendi pestaggi e spari | 11 arresti

Nel cuore di Castel Volturno, il Royal Residence si è trasformato in una piazza di spaccio, teatro di incendi, pestaggi e spari. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di 11 persone, smantellando un insediamento criminale che ricorda le dinamiche delle aree di criminalità di Napoli.

Il "Royal Residence" di Castel Volturno, in località Pinetamare, trasformato in piazza di spaccio sul modello ‘Scampia-Secondigliano". Sono 11 le persone indagate.Undici provvedimenti cautelariI carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, all’esito di un'inchiesta coordinata dalla Dda di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

