Piazza Aguselli riapre anche il parcheggio | prima ora di sosta gratuita per incentivare lo shopping natalizio

Piazza Aguselli riapre al pubblico, con il parcheggio che torna operativo dopo i lavori di rigenerazione urbana. Per incentivare lo shopping natalizio, sarà offerta la prima ora di sosta gratuita. L'intera area sarà nuovamente accessibile a partire da giovedì 11 dicembre alle 13, ripristinando i servizi e migliorando l'attrattiva del centro cittadino.

A seguito dei lavori di rigenerazione urbana che nel corso di queste settimane hanno interessato piazza Aguselli e via Strinati, domani, giovedì 11 dicembre, alle 13, tornerà fruibile l'intera area destinata al parcheggio. In analogia a quanto già attuato per il parcheggio 'Guidazzi', in zona.

