Piazza Aguselli riapre anche il parcheggio | prima ora di sosta gratuita per incentivare lo shopping natalizio
Piazza Aguselli riapre al pubblico, con il parcheggio che torna operativo dopo i lavori di rigenerazione urbana. Per incentivare lo shopping natalizio, sarà offerta la prima ora di sosta gratuita. L'intera area sarà nuovamente accessibile a partire da giovedì 11 dicembre alle 13, ripristinando i servizi e migliorando l'attrattiva del centro cittadino.
A seguito dei lavori di rigenerazione urbana che nel corso di queste settimane hanno interessato piazza Aguselli e via Strinati, domani, giovedì 11 dicembre, alle 13, tornerà fruibile l’intera area destinata al parcheggio. In analogia a quanto già attuato per il parcheggio ‘Guidazzi’, in zona. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Piazza Aguselli è quasi pronta. Non resta che viverla e farla vivere. #Cesenasara #cesenainforma - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, piazza-parcheggio rifatta ormai pronta: riapertura l’11 dicembre dopo le polemiche - Sono andati avanti a ritmo molto serrato negli ultimi giorni i lavori in piazza Aguselli e in via Strinati, al centro di non poche proteste da parte ... corriereromagna.it scrive
Generale Bertolini: "Sotto il punto di vista operativo non c’è dubbio che Mosca stia vincendo. Gli ... api.follow.it
Ferrari ricompra 2,1 milioni di euro in azioni, ma il titolo crolla in Borsa quifinanza.it
“Il restauro di Santa Cordula” - tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’Art Bonus lanazione.it
Superbonus, via a controlli sulle irregolarità: perché adesso pagano anche i singoli condòmini e quali sono i ... corriere.it
Napoli, guarda chi si rivede: il beniamino dei tifosi sarà presente con il Benfica spazionapoli.it
Calciomercato Juve: il Barcellona ‘soffia’ il giocatore a gennaio? Può anticipare la concorrenza attraverso ... juventusnews24.com