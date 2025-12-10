Piano Olimpico la Lombardia in musica verso Milano-Cortina 2026

Il dicembre in Lombardia si anima di musica, creando un percorso che collega Lecco e Caspoggio. Un itinerario che parte da Milano, attraversa la Valtellina e si prepara ad accogliere i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, promuovendo un clima di festa e condivisione attraverso eventi musicali diffusi sul territorio.

Un dicembre di musica unisce Lecco e Caspoggio, aprendo un itinerario che da Milano sale fino alla Valtellina e accompagna il cammino verso i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Piano Olimpico intreccia concerti, danza e laboratori, trasformando il territorio lombardo in un palcoscenico diffuso di ascolto, incontro e condivisione. I concerti di dicembre .

PIANO OLIMPICO – Omaggio a Morricone il 19 dicembre a Lecco, il 28/12 a Caspoggio (So) concerto della Gospel Voices Family - Omaggio a Morricone il 19 dicembre a Lecco, il 28/12 a Caspoggio (So) concerto della Gospel Voices Family ... Segnala politicamentecorretto.com

