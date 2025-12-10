Piano industriale per l' ex ArcelorMittal FIM e FIOM richiedono la convocazione di un tavolo di confronto

Avellinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Segreterie Provinciali di FIM e FIOM di Avellino chiedono la convocazione di un tavolo di confronto sul piano industriale per l'ex ArcelorMittal. Riconoscono la disponibilità della Prefettura e sottolineano l'importanza di un dialogo costruttivo per tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti nella vertenza.

Le scriventi Segreterie Provinciali di FIM e FIOM di Avellino, in rappresentanza dei lavoratori che hanno sottoscritto l'accordo sulla reindustrializzazione, ringraziano la Prefettura per la disponibilità e l'attenzione costantemente dimostrate nell'ambito della vertenza relativa al sito ex. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Bipres, pagati tutti gli arretrati. Ma la mobilitazione non si ferma: "Vogliamo un piano industriale"

Orsini indica la via al governo: “Bene l’upgrade del rating, ma serve piano industriale di 3 anni”

Cesena Fiera e Macfrut, Piraccini e le dimissioni: "Gli azionisti non condividevano il mio piano industriale"

piano industriale ex arcelormittalEx Ilva, in arrivo maxi causa da 5 miliardi di danni contro ArcelorMittal. E il governo accelera sull’intervento dello Stato - Il ministro Adolfo Urso apre all’intervento pubblico per sostenere il piano industriale di Acciaierie d’Italia. milanofinanza.it scrive