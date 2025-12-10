Piano industriale per l' ex ArcelorMittal FIM e FIOM richiedono la convocazione di un tavolo di confronto

Le Segreterie Provinciali di FIM e FIOM di Avellino chiedono la convocazione di un tavolo di confronto sul piano industriale per l'ex ArcelorMittal. Riconoscono la disponibilità della Prefettura e sottolineano l'importanza di un dialogo costruttivo per tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti nella vertenza.

Le scriventi Segreterie Provinciali di FIM e FIOM di Avellino, in rappresentanza dei lavoratori che hanno sottoscritto l'accordo sulla reindustrializzazione, ringraziano la Prefettura per la disponibilità e l'attenzione costantemente dimostrate nell'ambito della vertenza relativa al sito ex. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it