Piano di Coreglia Misericordia in festa Inaugurati 5 nuovi mezzi

Durante la giornata dell’Immacolata Concezione, Piano di Coreglia ha celebrato l’inaugurazione di cinque nuovi mezzi di soccorso, condividendo questa importante occasione con la Confraternita di Misericordia locale. La festa ha rafforzato il legame tra la comunità e i volontari, sottolineando l’impegno per la sicurezza e il servizio alla popolazione.

Festa nella festa per la comunità di Piano di Coreglia che, nel giorno dell’Immacolata Concezione, ha condiviso con la locale Confraternita di Misericordia la gioia per l’arrivo nel parco auto in dotazione all’ente di ben cinque nuovi mezzi di soccorso. Nella fattispecie, sono stati inaugurati: una ambulanza Ford Ranger 4×4, con anche un piccolo trattore per tagliare l’erba acquistato grazie a contributi provenienti dalle casse del comune di Coreglia Antelminelli, dalla Fondazione Cassa diRisparmio di Lucca e della squadra amatori locale. Poi, una Fiat Tipo nuova, che sarà attiva per l’emergenza sociale, acquistata grazie al progetto "Aiutaci ad Aiutare" sempre insieme alla Fondazione, oltre a un mezzo Suzuki 4×4 donato dai membri di una famiglia residente in un paese della montagna di Coreglia, quale riconoscimento per tutto l’impegno che i volontari hanno immesso nell’assisterli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano di Coreglia. Misericordia in festa. Inaugurati 5 nuovi mezzi

