Piancavallo presidi dei carabinieri in pista e sulle strade

Il comprensorio di Piancavallo ha aperto ufficialmente la stagione sciistica 2025/2026 sabato 6 dicembre, con l'attivazione dei servizi di pattugliamento da parte dei carabinieri. Questi presidiano le piste e le strade dell'area per assicurare la sicurezza degli sciatori e il rispetto delle normative durante tutto il periodo invernale.

Gli incidenti sulle piste di Piancavallo: i piccoli, di 7 anni, sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Udine - facebook.com Vai su Facebook

