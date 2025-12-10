Petizione per la ferrovia | La Regione ci ascolti
Fratelli d’Italia ha avviato una petizione popolare per chiedere alla Regione di ascoltare le esigenze di Comacchio e realizzare una nuova stazione ferroviaria. Sono stati aperti i banchetti per la raccolta firme, coinvolgendo cittadini e sostenitori dell'iniziativa. L'obiettivo è sensibilizzare le istituzioni sull'importanza di migliorare i collegamenti ferroviari nel territorio.
Sono stati aperti, da Fratelli d’Italia, i banchetti per la raccolta delle firme della petizione popolare per la costruzione della stazione ferroviaria a Comacchio. "Il tema del ripristino della ferrovia sul litorale comacchiese - precisa una nota - resta sempre di grande attualità, un sogno che viene rincorso da molti anni, soprattutto perché l’unico comune della Riviera Emiliano Romagnola, non servito dai mezzi di trasporto su binari, è proprio Comacchio". Una petizione inviata alla regione anche per le richieste rivolte dai cittadini lagunari ai candidati consiglieri, delle prossime elezioni comunali di FdI a Comacchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
“BASILICATA 2030”, PRESENTATO A POTENZA DOCUMENTO SULLA MOBILITÀ LUCANA DI CGIL BASILICATA E FILT CGIL BASILICATA, RILANCIATA PETIZIONE PER BRETELLA FERROVIARIA TRA POTENZA, TITO E POLLA PER L’ALTA VELOCITÀ - facebook.com Vai su Facebook
