Pesi Gennari qualificato alle finali dei campionati italiani assoluti

La sezione di pesistica del Cus Ferrara conferma il suo alto livello, qualificando Gennari alle finali dei campionati italiani assoluti. Questo risultato rappresenta il punto culminante di una stagione di impegno e successi, testimonianza della crescita e della determinazione degli atleti. Un traguardo importante che sottolinea la qualità e la competitività della squadra ferrarese.

Anche quest'anno la sezione di pesistica del Cus Ferrara centra l'obiettivo più grande della stagione: qualificare atleti alle finali dei campionati italiani assoluti. Il risultato è stato conseguito da Massimo Gennari, già campione italiano universitario di categoria la scorsa primavera, nella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sollevamento Pesi. Il cussino Gennari neo campione d’Italia - Massimo Gennari (foto), tecnico e atleta della sezione pesistica olimpica del Cus Ferrara ha vinto il titolo di campione italiano universitario per la categoria fino a 110 kg. Segnala ilrestodelcarlino.it