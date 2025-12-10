Pescivendolo ucciso durante una rapina nel Napoletano quattro condanne

La Corte di Assise di Napoli ha condannato quattro persone per l’omicidio di Antonio Morione, pescivendolo ucciso durante una rapina a Boscoreale nel dicembre 2021. L’episodio, avvenuto la sera del 23 dicembre, ha scosso la comunità locale e portato alla condanna dei responsabili.

La Corte di Assise di Napoli ha emesso quattro condanne per l'omicidio del pescivendolo Antonio Morione, ucciso con un colpo di pistola alla testa poco prima di Natale 2021, precisamente la sera del 23 dicembre 2021, a Boscoreale, in provincia di Napoli, durante una rapina. I giudici hanno inflitto l'ergastolo per Giuseppe Vangone, 30 anni, per Luigi Di Napoli e Angelo Palumbo e 20 anni per Francesco Acunzo. La Procura di Torre Annunziata, con i pm Andreana Ambrosino e Giuliana Moccia, lo scorso 5 novembre, chiesto l'ergastolo per i quattro rapinatori imputati. Giuseppe Vangone, Luigi Di Napoli, Francesco Acunzo e Angelo Palumbo quella sera rapinarono la pescheria di Morione dopo avere preso di mira quella del fratello della vittima.

