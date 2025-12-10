Pesaro sequestrati 110mila addobbi di Natale pericolosi per la salute
In vista delle festività natalizie, il comando provinciale della Guardia di finanza di Pesaro e Urbino ha intensificato i controlli sulla vendita di addobbi natalizi. Recentemente, sono stati sequestrati 110mila articoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, evidenziando l'importanza di garantire la sicurezza dei prodotti durante il periodo festivo.
Pesaro, 10 dicembre 2025 – Un Natale più sicuro passa anche dai controlli. In vista delle festività, il comando provinciale della Guardia di finanza di Pesaro e Urbino ha intensificato le verifiche contro la commercializzazione di articoli non conformi, potenzialmente pericolosi per la salute. Le ispezioni svolte dalle Fiamme gialle di Pesaro, Fano e Urbino in diversi esercizi della provincia hanno portato al sequestro di 110mila decorazioni e oggettistica natalizia privi delle indicazioni in lingua italiana e delle etichette minime richieste dal Codice del consumo: denominazione del prodotto, produttore, Paese d’origine, materiali impiegati, eventuale presenza di sostanze pericolose e istruzioni d’uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
