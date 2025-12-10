Pesaro e Urbino sequestrate 110.000 decorazioni natalizie non conformi

Durante le festività natalizie, il Comando Provinciale di Pesaro e Urbino ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei consumatori. Sono state sequestrate 110.000 decorazioni natalizie non conformi, potenzialmente dannose, nell’ambito di un'operazione volta a tutelare la salute pubblica e a contrastare la vendita di prodotti irregolari.

(LaPresse) In vista delle festività natalizie, il Comando Provinciale di Pesaro e Urbino ha intensificato i controlli contro la vendita di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute. Le verifiche, condotte dai finanzieri del Gruppo di Pesaro e delle Compagnie di Fano e Urbino, hanno interessato diversi esercizi commerciali della provincia, portando al sequestro di 110.000 decorazioni, addobbi natalizi e oggettistica varia. Tutti i prodotti erano privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana e dell’etichettatura contenente informazioni fondamentali come produttore, Paese di origine, materiali utilizzati, eventuali sostanze pericolose e istruzioni per l’uso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pesaro e Urbino, sequestrate 110.000 decorazioni natalizie non conformi

