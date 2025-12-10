Pesaro e Urbino sequestrate 110.000 decorazioni natalizie non conformi
Durante le festività natalizie, il Comando Provinciale di Pesaro e Urbino ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei consumatori. Sono state sequestrate 110.000 decorazioni natalizie non conformi, potenzialmente dannose, nell’ambito di un'operazione volta a tutelare la salute pubblica e a contrastare la vendita di prodotti irregolari.
(LaPresse) In vista delle festività natalizie, il Comando Provinciale di Pesaro e Urbino ha intensificato i controlli contro la vendita di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute. Le verifiche, condotte dai finanzieri del Gruppo di Pesaro e delle Compagnie di Fano e Urbino, hanno interessato diversi esercizi commerciali della provincia, portando al sequestro di 110.000 decorazioni, addobbi natalizi e oggettistica varia. Tutti i prodotti erano privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana e dell’etichettatura contenente informazioni fondamentali come produttore, Paese di origine, materiali utilizzati, eventuali sostanze pericolose e istruzioni per l’uso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Imprese torchiate dalle tasse: il triste record della provincia di Pesaro-Urbino
Risultati a Pesaro e Urbino delle elezioni regionali 2025 nelle Marche: lo spoglio in tempo reale
Scrutinio concluso nella provincia di Pesaro-Urbino: Acquaroli stacca Ricci di sei punti percentuali
#marche #natale2025 Fano in provincia di Pesaro e Urbino Foto di Ramona Neri #fblifstyle Vai su Facebook
Pesaro e Urbino, sequestrate 110.000 decorazioni natalizie non conformi - (LaPresse) In vista delle festività natalizie, il Comando Provinciale di Pesaro e Urbino ha intensificato i controlli contro la vendita di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute. Scrive stream24.ilsole24ore.com
Roma, atteso il progetto definitivo del nuovo stadio: Ryan Friedkin atteso nella Capitale sololaroma.it
San Raffaele e coop, ora la Regione apre un'inchiesta ilgiornale.it
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it
Nuova truffa in autostrada: come ti svuotano il conto in un attimo thesocialpost.it
Thailandia-Cambogia, oltre 500mila evacuati dopo gli scontri al confine. Trump: “Farò una telefonata per ... ilfattoquotidiano.it