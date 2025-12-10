Persone sfruttate per anni e poi buttate via cifre spaventose | anche il professor Barbero al fianco dei precari dell’Università

Le condizioni dei precari dell’università italiana sono diventate allarmanti, con numeri che rivelano un sistema ingiusto e fragile. Il professor Barbero si unisce alle voci che denunciano anni di sfruttamento e abbandono di professionisti della ricerca, evidenziando la gravità di un problema che necessita di interventi urgenti e strutturali.

“Le cifre sull’espulsione dei precari dall’università italiana ultimamente sono spaventose. Sappiamo tutti che il reclutamento del personale della ricerca e dell’università in Italia da molto tempo è un problema gravissimo, affrontato senza nessuna sistematicità dalle classi dirigenti che si sono succedute in questo paese”. Anche lo storico Alessandro Barbero prende posizione a favore dei precari dell’università italiana con un video messaggio pubblicato sulla pagina social dell’ Assemblea Precaria Universitaria di Torino. “Sappiamo che la precarizzazione del lavoro non riguarda soltanto l’università, ma riguarda tutto il mondo del lavoro – precisa Barbero – però qui, nel caso dell’università, veramente si incrociano due delle dimensioni più perverse dell’ Italia di oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Persone sfruttate per anni e poi buttate via, cifre spaventose”: anche il professor Barbero al fianco dei precari dell’Università

