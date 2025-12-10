Perseguitata dall’ex | Vivo nel terrore da anni E’ un incubo senza fine

Una donna racconta il suo calvario di anni sotto il peso di un stalking incessante da parte dell’ex. Tra paura, isolamento e sofferenza, la sua testimonianza evidenzia l’orrore di una condizione che sembra non trovare fine, evidenziando l’urgenza di interventi più efficaci per tutelare le vittime di questi comportamenti persecutori.

Fine pena mai. Non parliamo di quella inflitta all’imputato ma quella che da anni ‘sconta’ suo malgrado una donna vittima di stalking. "Ho paura, ho sempre paura" - ha dichiarato ieri in aula la donna, difesa dagli avvocati Flavia Sandoni e Federica Cirilli e sentita nell’ambito di un secondo procedimento in corso nei confronti dell’ex convivente che – in base alle indagini – nonostante la precedente condanna e la misura dell’obbligo di firma emessa a suo carico, non ha mai smesso di perseguitare la ex. Infatti l’imputato, un 57enne residente in città è stato condannato a due anni per il reato di stalking a novembre 2023 e dichiarato socialmente pericoloso, tanto da essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it