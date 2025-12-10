Peri cambia vita e lascia tutto mentre Canan entra in azione per riprendere i soldi che le ha rubato Halil
Peri decide di cambiare vita e lasciare tutto alle spalle, mentre Canan si mette in azione per recuperare i soldi rubati da Halil. Dopo il successo della puntata di ieri, la serie turca torna stasera, mercoledì 10 dicembre, alle 21:20, con un episodio ricco di suspense e colpi di scena.
C anale 5 fa la doppietta con La notte nel cuore: dopo la puntata andata in onda ieri, la serie turca torna in onda anche stasera, mercoledì 10 dicembre, alle 21:20. La storia dei Sansalan continua a tenere incollato il pubblico al televisore tra drammi familiari, personali, ricatti e tradimenti. Nella puntata di ieri l’operazione di Nuh (Aras Aydin) che ha un tumore al cervello, ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › A “La notte nel cuore” Nuh decide di sposarsi prima di affrontare l’intervento al cervello La notte nel cuore, anticipazioni puntata 10 dicembre, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
