peri cambia vita e lascia tutto mentre canan entra in azione per riprendere i soldi che le ha rubato halil

Peri decide di cambiare vita e lasciare tutto alle spalle, mentre Canan si mette in azione per recuperare i soldi rubati da Halil. Dopo il successo della puntata di ieri, la serie turca torna stasera, mercoledì 10 dicembre, alle 21:20, con un episodio ricco di suspense e colpi di scena.

Canale 5 fa la doppietta con La notte nel cuore: dopo la puntata andata in onda ieri, la serie turca torna in onda anche stasera, mercoledì 10 dicembre, alle 21:20. La storia dei Sansalan continua a tenere incollato il pubblico al televisore tra drammi familiari, personali, ricatti e tradimenti. Nella puntata di ieri l'operazione di Nuh (Aras Aydin) che ha un tumore al cervello, ha tenuto tutti con il fiato sospeso.