Perdite d’acqua chiuse alcune aree della Panizzi

Nei prossimi giorni alcune aree della biblioteca Panizzi rimarranno chiuse al pubblico per consentire le operazioni di ripristino e la verifica dello stato dei materiali danneggiati da una perdita d’acqua che si è verificata nella notte tra lunedì e martedì scorsi, interessando alcune aree di Palazzo San Giorgio, in particolare il settore affacciato su via Guido da Castello. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato: la squadra ha messo in sicurezza la zona e permesso l’avvio delle operazioni necessarie per la tutela degli ambienti e del patrimonio custodito. L’infiltrazione, causata da un intervento effettuato al primo piano, ha avuto conseguenze soprattutto in alcune aree del piano terra, dove l’acqua ha impregnato le pareti e ha interessato parzialmente materiali librari e audiovisivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it