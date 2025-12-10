Perde il controllo dell' auto centrandone un' altra parcheggiata a bordo strada | 60enne in ospedale

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio ad Ancona, quando una donna di 60 anni ha perso il controllo della propria auto, finendo contro un veicolo parcheggiato. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla per prestare assistenza alla conducente, rimasta ferita nello scontro.

ANCONA – Il personale della Croce Gialla è intervenuto questo pomeriggio, intorno alle 17, per prestare soccorso a una 60enne coinvolta in un incidente stradale. La donna ha perso il controllo dell’auto e ha terminato la sua corsa a bordo strada urtando una vettura parcheggiata. Dopo essere stata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Perde il controllo dell'auto, sfonda una recinzione e si ribalta in un campo: un ferito - A restare ferito nel sinistro il conducente che è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso ... udinetoday.it scrive

Tra emozioni, stress e marketing, la mente perde il controllo a Natale. Ma ci sono strategie per difendersi. Ecco quali. https://tech.everyeye.it/notizie/perche-shopping-natale-manda-tilt-cervello-847312.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Ech - facebook.com Vai su Facebook