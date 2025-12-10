Perde il controllo dell' auto centrandone un' altra parcheggiata a bordo strada | 60enne in ospedale

Anconatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio ad Ancona, quando una donna di 60 anni ha perso il controllo della propria auto, finendo contro un veicolo parcheggiato. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla per prestare assistenza alla conducente, rimasta ferita nello scontro.

ANCONA – Il personale della Croce Gialla è intervenuto questo pomeriggio, intorno alle 17, per prestare soccorso a una 60enne coinvolta in un incidente stradale. La donna ha perso il controllo dell'auto e ha terminato la sua corsa a bordo strada urtando una vettura parcheggiata. Dopo essere stata.

