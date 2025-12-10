Perde il controllo del minibus e si ribalta | tre persone ferite

Nelle prime ore di mercoledì 10 dicembre, a Mezzaselva, frazione di Fortezza (BZ), un minibus si è ribaltato, causando il ferimento di tre persone. L’incidente si è verificato quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, distruggendolo completamente. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Un minibus distrutto e tre persone ferite. È questo il bilancio di un grave incidente avvenuto nelle prime ore del mattino di mercoledì 10 dicembre a Mezzaselva, una frazione del comune di Fortezza (BZ), dove una persona alla guida di un pulmino ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro, gravissimo 73enne. Possibile malore dietro all’incidente - facebook.com Vai su Facebook

Minibus si ribalta a Fortezza: operai in ospedale - A Mezzaselva un mezzo con a bordo dei lavoratori si è rimasto coinvolto in un incidente nelle prime ore del mattino. Da altoadige.it