Perde il controllo del minibus e si ribalta | tre persone ferite
Nelle prime ore di mercoledì 10 dicembre, a Mezzaselva, frazione di Fortezza (BZ), un minibus si è ribaltato, causando il ferimento di tre persone. L’incidente si è verificato quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, distruggendolo completamente. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.
Un minibus distrutto e tre persone ferite. È questo il bilancio di un grave incidente avvenuto nelle prime ore del mattino di mercoledì 10 dicembre a Mezzaselva, una frazione del comune di Fortezza (BZ), dove una persona alla guida di un pulmino ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Minibus si ribalta a Fortezza: operai in ospedale - A Mezzaselva un mezzo con a bordo dei lavoratori si è rimasto coinvolto in un incidente nelle prime ore del mattino. Da altoadige.it
