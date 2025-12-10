Perde il controllo del minibus e si ribalta | tre persone ferite

Un incidente si è verificato mercoledì 10 dicembre a Mezzaselva, frazione di Fortezza (BZ), quando un minibus ha perso il controllo e si è ribaltato. Tre persone sono rimaste ferite nell'incidente, che ha causato anche la distruzione del veicolo. L'evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, intervenuta per soccorrere i coinvolti.

