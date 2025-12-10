Percy Jackson | Il Mare dei Mostri – Arriva oggi su Disney + la seconda stagione!

La seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, intitolata “Il Mare dei Mostri”, debutta oggi su Disney+. La serie, che segue le avventure del giovane semidio nella ricerca del Vello d’Oro, torna con nuove sfide e misteri, confermando il successo e l’attesa tra i fan.

La ricerca del leggendario Vello d’Oro ha inizio! La tanto attesa seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, intitolata “Il Mare dei Mostri”, farà il suo debutto in esclusiva su Disney+ il 10 dicembre 2025. I fan della saga di Rick Riordan si preparino: la posta in gioco è più alta che mai, con il Campo Mezzosangue minacciato e una missione disperata che condurrà i nostri eroi nel pericoloso Mare dei Mostri. Questa nuova stagione non solo espande l’universo del Monte Olimpo e del Campo Mezzosangue, ma promette un carico emotivo più intenso per Percy Jackson e i suoi amici, Grover Underwood e Annabeth Chase. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Percy Jackson: Il Mare dei Mostri – Arriva oggi su Disney + la seconda stagione!

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è ancora legata a certe dinamiche ma, intanto, prova a crescere. Proprio come il protagonista, che questa volta deve trovare il Vello d'Oro. In streaming su Disney+.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo 2, recensione: una stagione più matura e più action - È con questo spirito che ci immergiamo nella seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, serie Disney+ tratta dai romanzi di Rick Riordan.